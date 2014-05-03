Сделать интернет-магазин под ключ

Есть необходимость сделать интернет-магазин, похожий на (kondisioner dot az) (dot меняем на точку)

Сайт нужен на opencart со всем функционалом, который присутствует в образце.

Дизайн сайта также должен быть аналогичным или лучше дизайна образца.

Прошу указывать цены и сроки отдельно на дизайн главной страницы и карточки товара (макеты *.psd) и отдельно на верстку и программирование по готовому макету (без наполнения товарами).

Ответы жду в ЛС. Шаблонные типа "наша компания рада предложить..." рассмотрены не будут. Спасибо за понимание.