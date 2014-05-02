ДТП-ремонт

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок225 просмотров
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Надо сделать движок сайта + дизайн. (Интересует цена)

Тематика:

http://dtp-remont.ru

http://avtolot.com/

Возможно после запуска сайта надо будет вносить какие либо изменения, дополнения. Поэтому необходим ответственный, знающий свое дело человек.

10 лет назад
Altruist21
Сергей 
37 летЭстония
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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