Нужно сделать каталог отелей ~100тыс объектов. Настроить функции и стили для корректной работы в различных браузерах и на устройствах с различной диагональю экрана.

ТРЕБОВАНИЯ И ФУНКЦИИ

• Joomla 2.5 – 3.2

• Дизайн стандартный с доработками

• Стандартный конструктор каталогов (возможно jbzoo)

• Объекты в каталогу будут импортированы, в ручную забивать не нужно

• Сравнение объектов

• Избранные объекты

• Конвертер валюты

• Расширенный поиск по полям

• Бронирование (специализированный модуль или на базе формы обратной связи)

• Объект на карте

• Карта всех объектов по регионам

• Поиск объектов на карте

• Зависимые справочники

• Галерея с миниатюрами

• Возможность добавлять объекты с фротэнда

• Добавление отзывов и картинок к объекту с фротэнда

• Похожие объекты

УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕ:

1. Ориентировочную цену и срок

2. На каком компоненте предлагаете делать

3. Ссылки на ваши работы на предлагаемом компоненте