Сайт "под ключ"

Требуется создание сайта.

Примеры имеются.

Желательно на Bitrix. Приму иные варианты.

Без форума. С формой заказа.

Картинки в шапке (если таковые будут) не должны быть заезжены.

Сайт должен быть Seo-оптимизирован.

Контент предоставляется.

Бюджет: до 15 000р. Оплата через Яндекс-деньги, Веб мани или переводом на карту Сбербанка.

РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

При выборе исполнителя во многом буду обращать внимание на предлагаемый бюджет.