Создание сайта на друпал

1. Взять шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/44047.html 2. И переделать его для сайта (оттуда взять все фото и инфу ) - www.vidaphoto.lt 3. Прикрутить к CMS (чтобы фотограф спокойно заливал сам все свои фото и описание к ним) ВНИМАНИЕ! На сайте ...