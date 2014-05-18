Переделать шаблон и натянуть его на сайт + контент

1. Взять шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/44047.html

2. И переделать его для сайта (оттуда взять все фото и инфу ) - www.vidaphoto.lt

3. Прикрутить к CMS (чтобы фотограф спокойно заливал сам все свои фото и описание к ним)

ВНИМАНИЕ! На сайте нужны 2 или (если возможно) 3 языка!!!

4. Залить на хостинг.

5. Запустить