Переделать шаблон и натянуть его на сайт + контент

Добрый день. Утверждены: главная и все внутренние страницы информационного сайта. Необходимос сверстать и натянуть на CMS: WP, DLE. Готов обсуждать. Все страницы готов выслать потенциальному Исполнителю и обсуждать. Бюджет 2000-3000 грн сроки 5-8 календарных дней. Завтра начинаем работу и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Взять шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/44047.html
2. И переделать его для сайта (оттуда взять все фото и инфу ) - www.vidaphoto.lt
3. Прикрутить к CMS (чтобы фотограф спокойно заливал сам все свои фото и описание к ним)
ВНИМАНИЕ! На сайте нужны 2 или (если возможно) 3 языка!!!
4. Залить на хостинг.
5. Запустить
- Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать сайт по функционалу: http://www.villarenters.com/rent-villas/turkey/gocek/. Дизайн разрабатывать не нужно, предоставим. Язык русский (но система должна предусматривать мультиязычность для возможности реализации в будущем) Регистрация пользователей не нужна Валюта — рубли и евро (с автоматическим пересчетом по курсу) Ввод товаров ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Доброго всем дня! Нужен сайт охотничьего хозяйства. Какая будет система управления - не определился, предлагайте варианты. Сайт нужен с дизайном, дизайн не заезженный, если есть художники, то нарисовать карандашом. Без форума, без регистрации пользователей, но с формой ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем привет, нужен сайт-доска объявлений для новых и б.у. автозапчастей для легковых а.м. Смысл: простой дизайн (фон и 3 рабочих окошка (по содержимому будет в дальнейшем вестись поиск объявлений) примерные эскизы прикрутил к сообщению (главное ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Для краткого примера можно посмотреть: perevezi(точкаа)ru или avtodispetcher(точка)ru Более подробное ТЗ при переписке. Просьба указать примерные сроки и стоимость.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать сайт по функционалу: http://www.gocekyachtservice.com/. Дизайн разрабатывать не нужно, предоставим. Язык русский (но система должна предусматривать мультиязычность для возможности реализации в будущем) Регистрация пользователей не нужна Валюта - рубли и евро (с автоматическим пересчетом по курсу) Ввод товаров ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется создание сайта. Примеры имеются. Желательно на Bitrix. Приму иные варианты. Без форума. С формой заказа. Картинки в шапке (если таковые будут) не должны быть заезжены. Сайт должен быть Seo-оптимизирован. Контент предоставляется. Бюджет: до 15 000р. Оплата через Яндекс-деньги, Веб ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть необходимость сделать интернет-магазин, похожий на (kondisioner dot az) (dot меняем на точку) Сайт нужен на opencart со всем функционалом, который присутствует в образце. Дизайн сайта также должен быть аналогичным или лучше дизайна образца. Прошу указывать цены и ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт10 лет назад