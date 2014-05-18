Переделать шаблон и натянуть его на сайт + контент

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок192 просмотра
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1. Взять шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/44047.html

2. И переделать его для сайта (оттуда взять все фото и инфу ) - www.vidaphoto.lt

3. Прикрутить к CMS (чтобы фотограф спокойно заливал сам все свои фото и описание к ним)

ВНИМАНИЕ! На сайте нужны 2 или (если возможно) 3 языка!!!

4. Залить на хостинг.

5. Запустить

10 лет назад
kos42
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewbykam
Андрей 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-7)
10 лет назад
$80
1 день
Работать можно. Ставьте чётко задание. Контролируйте сроки. Не пожалеете.
Спасибо за работу. Рекомендую.
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