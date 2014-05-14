Сверстать и натянуть на CMS

$250
Сайты «под ключ»Завершен25 заявок299 просмотров
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Добрый день. Утверждены: главная и все внутренние страницы информационного сайта.

Необходимос сверстать и натянуть на CMS: WP, DLE.

Готов обсуждать.

Все страницы готов выслать потенциальному Исполнителю и обсуждать.

Бюджет 2000-3000 грн

сроки 5-8 календарных дней. Завтра начинаем работу и 13 мая уже необходимо, чтоб проект был сдан.

Оплата на банковскую карту.

10 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$245
7 дней
Благодарен за сотрудничество! Проект сделан качественно, что хотелось бы отметить: всегда на связи, человек-слово, озвучил сроки и сделал все в срок, немного даже раньше. У меня возникали вопрос, на которые оперативно получал профессиональные ответы. Вообщем, хотите получить качественно сделанные проект и в срок-обращайтесь к Евгению. Рекомендую!
Работа с Сашей прошла как всегда прошла на "ура". Четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Всегда на связи, даже в 2-3 часа ночи. Всем рекомендую! Спасибо за сотрудничество.
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