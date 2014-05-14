Сверстать и натянуть на CMS

Благодарен за сотрудничество! Проект сделан качественно, что хотелось бы отметить: всегда на связи, человек-слово, озвучил сроки и сделал все в срок, немного даже раньше. У меня возникали вопрос, на которые оперативно получал профессиональные ответы. Вообщем, хотите получить качественно сделанные проект и в срок-обращайтесь к Евгению. Рекомендую!