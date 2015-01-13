Торговая площадка on-line

Необходимо создание онлайн торговой площадки, на которой продавцы смогут выкладывать определенный товар, покупатели смогут его резервировать, чтобы потом заказать доставку или забрать самим

Все операции через личные кабинеты, где покупатели смогут оставлять отзывы и ставить оценки продавцам

Рассылка новых предложении через смс и почту

Автоматическая рассылка в группах в соцсетях и на форумах

На Bitrix C+

Сайт под ключ.

ТЗ будет отправлено на почту.

Нужна ориентировочная стоимость такого проекта и сроки реализации.

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