Торговая площадка on-line

Сайты «под ключ»Завершен9 заявок341 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создание онлайн торговой площадки, на которой продавцы смогут выкладывать определенный товар, покупатели смогут его резервировать, чтобы потом заказать доставку или забрать самим

Все операции через личные кабинеты, где покупатели смогут оставлять отзывы и ставить оценки продавцам

Рассылка новых предложении через смс и почту

Автоматическая рассылка в группах в соцсетях и на форумах

На Bitrix C+

Сайт под ключ.

ТЗ будет отправлено на почту.

Нужна ориентировочная стоимость такого проекта и сроки реализации.

Жду ваши заявки)

9 лет назад
lisonyan
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$6500
60 дней
Это мой первый опыт создания интернет-сайта. Впечатления от работы с командой PerfectoWeb остались только положительные: профессиональный подход ко всем вопросам от дизайна до программных решений, приятное общение, соблюдение оговоренных сроков, удобная оплата по частям и более чем адекватные цены (сравнить есть с кем, т.к. до обращения к Давиду при поиске исполнителей пришлось пообщаться со многими). Если хотите получить качественный сервис, рекомендую воспользоваться услугами PerfectoWeb. Давиду и его команде желаю дальнейших успехов в их работе!)))
Выражаем огромное спасибо Александру и всем участникам, которые участвовали в проекте. Сотрудничество длилось почти пол года, и за этот срок остались только положительные впечатления! Оплата производилась в точности до минуты в указанные временные интервалы. Александр очень приятный, адекватный и компетентный человек, с кем можно иметь дело в любой атмосфере. Perfecto Web настоятельно рекомендует! ;)
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