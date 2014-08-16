Создание сайта под ключ в стиле Apple

Сайт по стилю и сути похожий на apple. Т.е. яркое и максимально информативное представление продукции с возможностью ее заказа.

Основная задача сайта это продвижение бренда на российском рынке и привлечение новых дистрибьюторов/дилеров на всей территории России.

Особый акцент следует делать на уникальность продукта и его "запатентованность" - функция запуска автомобиля с разряженным АКБ.

А так же информирование потенциальных покупателей о существующей сети продаж (инфомация о дилерах, магазинах по регионам, возможно с картой).