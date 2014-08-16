Создание сайта под ключ в стиле Apple

Нужно сделать каталог отелей ~100тыс объектов. Настроить функции и стили для корректной работы в различных браузерах и на устройствах с различной диагональю экрана. ТРЕБОВАНИЯ И ФУНКЦИИ • Joomla 2.5 – 3.2 • Дизайн стандартный с доработками • Стандартный конструктор ...
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Сайт по стилю и сути похожий на apple. Т.е. яркое и максимально информативное представление продукции с возможностью ее заказа.
Основная задача сайта это продвижение бренда на российском рынке и привлечение новых дистрибьюторов/дилеров на всей территории России.
Особый акцент следует делать на уникальность продукта и его "запатентованность" - функция запуска автомобиля с разряженным АКБ.
А так же информирование потенциальных покупателей о существующей сети продаж (инфомация о дилерах, магазинах по регионам, возможно с картой).
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