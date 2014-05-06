Сайт для детского садика

Здравствуйте, Нужно сделать простой сайт на 5-6 страниц на движке WordPress. Дизайн уникальный писать не нужно, но должно выглядеть все симпатично(по заморски). Сайт будет посвящен описанию компьютерной программы и ее свойств с целью продажи. Все на АНГЛИЙСКОМ! Страницы: -Главная -Купить -Контакты -Правила ...