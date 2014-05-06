Сайт для детского садика

Сайты «под ключ»Закрыт48 заявок287 просмотров
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День добрый.

Нужен бюджетный вариант для детского сайта под ключ. Можно на шаблоне. ВордПресс/Джумла.

Из функционала нужно:

-Размещение текстовой инфы на всех страницах

-Фотогалерея

-Размещение файлов доступных для скачивания

-Карта проезда в контактах

Что то на подобии http://vl-detsad.ru/

Если есть похожие проекты, просьба прикреплять к отклику. Предоплата 50%

10 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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