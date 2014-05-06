Создать обменник под ключ.

$500
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать сайт на подобие http://liberty24.net/ru/ + поставить кнопку обменять, для создание заявки по обмену, добавить партнёрскую программу и разместить на bestchange.ru в соответствии с их требованиями. Можно использовать готовые решения, шаблоны, скрипты и т.д. с нуля не обязательно делать.

Не писать фрилансерам, кто не имел дел с ручными обменниками и не понимает принцип работы.

Возможен вариант как разовой оплаты, так и постоянное сотрудничество, получение 10% от дохода за обслуживание сайта.

P.S. Уважаемые фрилансеры, это простой сайт визитка с набором простейших скриптов которые напишет любой школьник, о каких 1500$ вы пишите, просьба не беспокоить фирмы с завышенной в 10 раз стоимостью, обменник не автоматический а ручной!

10 лет назад
otpysk
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
20 дней назад
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