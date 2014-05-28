Сайт визитка по продаже программы

Здравствуйте,

Нужно сделать простой сайт на 5-6 страниц на движке WordPress. Дизайн уникальный писать не нужно, но должно выглядеть все симпатично(по заморски).

Сайт будет посвящен описанию компьютерной программы и ее свойств с целью продажи. Все на АНГЛИЙСКОМ!

Страницы:

-Главная

-Купить

-Контакты

-Правила Пользования

-Приватность

-Партнерская программа - просто страница с контактами по поводу партнерки!!!

Текстовый контент и скрины продаваемой проги я дам, нужно подобрать другие картинки и оформить все.

Программа по криптованию файлов на компе.

Логотип сайта уже рисуют,т.е. вам его не надо придумывать.

Примеры сайтов что подходять по внешнему виду и смыслу:

http://macpaw.com/pc-cleaner

http://privazer.com/

http://www.tweakbit.com/lp/pccleaner/?gclid=CJeTneG5mL4CFaTUcgodVZMALA

Спасибо, жду ваши предложения!

Вячеслав