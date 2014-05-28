Сайт визитка по продаже программы

Здравствуйте коллеги! Интересна реализация сайта по типу http://goldenbirds.biz Что скажете?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Нужно сделать простой сайт на 5-6 страниц на движке WordPress. Дизайн уникальный писать не нужно, но должно выглядеть все симпатично(по заморски).
Сайт будет посвящен описанию компьютерной программы и ее свойств с целью продажи. Все на АНГЛИЙСКОМ!
Страницы:
-Главная
-Купить
-Контакты
-Правила Пользования
-Приватность
-Партнерская программа - просто страница с контактами по поводу партнерки!!!
Текстовый контент и скрины продаваемой проги я дам, нужно подобрать другие картинки и оформить все.
Программа по криптованию файлов на компе.
Логотип сайта уже рисуют,т.е. вам его не надо придумывать.
Примеры сайтов что подходять по внешнему виду и смыслу:
http://www.tweakbit.com/lp/pccleaner/?gclid=CJeTneG5mL4CFaTUcgodVZMALA
Спасибо, жду ваши предложения!
Вячеслав
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