Необходимо создать сайт фитнес клуба - Меню - Расписание и описание занятий - Прайс - Фотогаллерея
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Нужно сделать интернет магазин под ключ. Логотипа нет. сайт примерно такой http://www.market-sveta.ru/.
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