Сделать копию сайта с индивидуальным дизайном

Сайты «под ключ»Закрыт33 заявки286 просмотров
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Добрый день.

В сжатые сроки необходимо сделать сайт по функционалу похожий на http://reg-express.ru + индивидуальный дизайн. Прошу указывать примерную стоимость и сроки вашей работы. Также хотелось бы видеть ссылки на предыдущие ваши работы.

10 лет назад
mgll
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kadeto
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$1000
14 дней
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