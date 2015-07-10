Нужно сделать простой сайт на MODX

Добрый день. В сжатые сроки необходимо сделать сайт по функционалу похожий на http://reg-express.ru + индивидуальный дизайн. Прошу указывать примерную стоимость и сроки вашей работы. Также хотелось бы видеть ссылки на предыдущие ваши работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Wordpress Joomla не предлагать
psd все есть
ни каких предоплат оплата по завершению проекта
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