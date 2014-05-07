Требуется программист

День добрый. Нужен бюджетный вариант для детского сайта под ключ. Можно на шаблоне. ВордПресс/Джумла. Из функционала нужно: -Размещение текстовой инфы на всех страницах -Фотогалерея -Размещение файлов доступных для скачивания -Карта проезда в контактах Что то на подобии http://vl-detsad.ru/ Если есть похожие проекты, просьба ...