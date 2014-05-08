Ищем исполнителей, делающих сайты на конструкторах

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки146 просмотров
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Доброго времени суток. Имеем большой поток заказов с которым не справляемся, поэтому ищем людей умеющих

отлаженно работать с конструкторами сайтов (www.insales.ru, www.setup.ru, www.nethouse.ru,www.wix.com).

В откликах указывайте:

1. Цену за сайт.

2. Сколько сайтов можете делать в день.

3. Скайп для оперативной связи.

4. Опыт работы.

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

10 лет назад
nik_7289
Антон 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
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