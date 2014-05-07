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Интересует создание корпоративного сайта для рекрутинговой компании. Вводная информация:

Есть домен и хостинг (на ukrline.com.ua). Там дается возможность скачивать шаблоны для сайтов. Есть логотип. Наша компания уже около 2-х лет на рынке.

ТЗ:

Главная - логотип. Краткое вступление и разделы: рекрутинг, бизнес-консультирование, психологическое консультирование, статьи (+возможность добавить еще какой-то раздел потом, если в нем возникнет необходимость). 1. Рекрутинг с кратким описанием. 2. бизнес-консультирование с кратким описанием. 3. психологическое консультирование с кратким описанием., внизу выделены подразделы - СТАТЬИ, КОНТАКТЫ. Возможно - на логотипе вверху активная кнопка: Звоните! - поля телефон и имя и кнопка: «заказать звонок» (с отсыланием заполненной информации на мейл).

При переходе в раздел, например, рекрутинг, подразделы: само описание рекрутинга и его видов - на главной, вакансии (список, кликаешь - текст дает полный), заявка на подбор персонала ((форма заявки: готовые поля для заполнения на самом сайте, заполнил, нажал кнопку отправить - пришло нам на мейл; поле - скачать шаблон заявки - вордовский файл; поле - прикрепить заявку - со своего компьютера прикрепить готовое)), стоимость услуг, резюме (форма резюме: готовые поля для заполнения на самом сайте, заполнил, нажал кнопку отправить - пришло нам на мейл; поле - скачать шаблон резюме - файл; поле - прикрепить резюме - со своего компьютера прикрепить готовое), клиенты. Тренинги: подразделы корпоративные, открытые. И т.п. При это сбоку (левая полоса) желательно чтоб в каждом разделе присутствовали поля: поле - перезвоните (два поля: телефон и имя, заполненная информация отправляется на мейл), поле - написать нам (emal, тема, текст, кнопка «Написать»). И нижняя полоса сайта: три колонки (гарантия результата, гарантия соблюдения сроков, гарантия качества).

С возможностью в каждом разделе ставить новое изображение, вписывая его в дизайн сайта. - Размещение кнопок может зависеть от выбранного шаблона сайта.

Также нужна возможность добавить на сайт кнопки соцсетей и блога.

Т.е., нужен сайт с хорошим юзабилити, чтоб нормально индексировался поисковиками, т.к. планируем контекстную рекламу и раскрутку. Потому по размещению разделов, виду и т.п. рассматриваем варинанты.

Хотелось бы еще сделать корпоративную почту …@наш домен.com.ua

Но создание почты, как я понимаю, не зависит от сайта?

Необязательные, но желаемые пункты:

Хотелось бы добавить пункт: подписаться на рассылку, где люди сами могут оставить свой мейл и получать свежие новости, тесты, статьи и т.п.

В связи с этим вопрос: может ли быть организована автоматическая рассылка подписавшимся или вручную? Или это не относится к тематике и особенностям сайта?

И еще одно дополнение (вопрос).

Я бы хотела сделать на сайте в разделе психологическое консультирование, подраздел "Тесты" с возможностью прохождения их онлайн и получения результатов тоже онлайн. Лучше сразу, но можно и после регистрации. Технически можно это сделать?

Это относится к тематике создания сайта или это отдельная тема и не зависит от движка и шаблона?

Я не ИТ, потому вопросы могу задавать не корректно по терминам.

Если Вы можете технически это реализовать, то хотелось бы услышать сроки (минимум-средний) и стоимость (сайта с основным наполнением и с возможными дополнениями в виде тестов, рассылки и т.п.)