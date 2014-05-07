Нам требуется: 1. Разработка общего дизайна сайта 2. Создание страниц под целевые сегменты (общепит, фитнес, салоны красоты, и т.д. Всего - около 10 сегментов) Работаем поэтапно, с оплатой при закрытии этапа. Пример этапа: создана страница, посвящённая мобильным приложениям ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем спасибо за отзывы! Мы оцениваем предложения и ведем переговоры о выполнении.
Всем спасибо.
Интересует создание корпоративного сайта для рекрутинговой компании. Вводная информация:
Есть домен и хостинг (на ukrline.com.ua). Там дается возможность скачивать шаблоны для сайтов. Есть логотип. Наша компания уже около 2-х лет на рынке.
ТЗ:
Главная - логотип. Краткое вступление и разделы: рекрутинг, бизнес-консультирование, психологическое консультирование, статьи (+возможность добавить еще какой-то раздел потом, если в нем возникнет необходимость). 1. Рекрутинг с кратким описанием. 2. бизнес-консультирование с кратким описанием. 3. психологическое консультирование с кратким описанием., внизу выделены подразделы - СТАТЬИ, КОНТАКТЫ. Возможно - на логотипе вверху активная кнопка: Звоните! - поля телефон и имя и кнопка: «заказать звонок» (с отсыланием заполненной информации на мейл).
При переходе в раздел, например, рекрутинг, подразделы: само описание рекрутинга и его видов - на главной, вакансии (список, кликаешь - текст дает полный), заявка на подбор персонала ((форма заявки: готовые поля для заполнения на самом сайте, заполнил, нажал кнопку отправить - пришло нам на мейл; поле - скачать шаблон заявки - вордовский файл; поле - прикрепить заявку - со своего компьютера прикрепить готовое)), стоимость услуг, резюме (форма резюме: готовые поля для заполнения на самом сайте, заполнил, нажал кнопку отправить - пришло нам на мейл; поле - скачать шаблон резюме - файл; поле - прикрепить резюме - со своего компьютера прикрепить готовое), клиенты. Тренинги: подразделы корпоративные, открытые. И т.п. При это сбоку (левая полоса) желательно чтоб в каждом разделе присутствовали поля: поле - перезвоните (два поля: телефон и имя, заполненная информация отправляется на мейл), поле - написать нам (emal, тема, текст, кнопка «Написать»). И нижняя полоса сайта: три колонки (гарантия результата, гарантия соблюдения сроков, гарантия качества).
С возможностью в каждом разделе ставить новое изображение, вписывая его в дизайн сайта. - Размещение кнопок может зависеть от выбранного шаблона сайта.
Также нужна возможность добавить на сайт кнопки соцсетей и блога.
Т.е., нужен сайт с хорошим юзабилити, чтоб нормально индексировался поисковиками, т.к. планируем контекстную рекламу и раскрутку. Потому по размещению разделов, виду и т.п. рассматриваем варинанты.
Хотелось бы еще сделать корпоративную почту …@наш домен.com.ua
Но создание почты, как я понимаю, не зависит от сайта?
Необязательные, но желаемые пункты:
Хотелось бы добавить пункт: подписаться на рассылку, где люди сами могут оставить свой мейл и получать свежие новости, тесты, статьи и т.п.
В связи с этим вопрос: может ли быть организована автоматическая рассылка подписавшимся или вручную? Или это не относится к тематике и особенностям сайта?
И еще одно дополнение (вопрос).
Я бы хотела сделать на сайте в разделе психологическое консультирование, подраздел "Тесты" с возможностью прохождения их онлайн и получения результатов тоже онлайн. Лучше сразу, но можно и после регистрации. Технически можно это сделать?
Это относится к тематике создания сайта или это отдельная тема и не зависит от движка и шаблона?
Я не ИТ, потому вопросы могу задавать не корректно по терминам.
Если Вы можете технически это реализовать, то хотелось бы услышать сроки (минимум-средний) и стоимость (сайта с основным наполнением и с возможными дополнениями в виде тестов, рассылки и т.п.)
- Похожие заказы
- $1500Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Имеем большой поток заказов с которым не справляемся, поэтому ищем людей умеющих отлаженно работать с конструкторами сайтов (www.insales.ru, www.setup.ru, www.nethouse.ru,www.wix.com). В откликах указывайте: 1. Цену за сайт. 2. Сколько сайтов можете делать в день. 3. Скайп для ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте нужен сайт типо этого http://beastinvest.su только дизайн другой и инвестиции будут ийти в форекс а не в спорт дизайн связанный с рынком форексаСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать копию сайта http://olimp.kz/ Напишите примерный бюджет, если устроит, обсудим уже все детали и составим ТЗ.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Wordpress Joomla не предлагать psd все есть ни каких предоплат оплата по завершению проекта Все вопросы в SkypeСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Пока просто сюда копирую мысли ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Основные цели: Основная цель проекта - сайт должен продавать Сайт фирмы должен продавать Сайт фирмы должен быть красивым Сайт должен быть посещаемым Структура и содержимое сайта - максимально полезно для посетителя Разработка структуры сайта Чем мы занимаемся Что ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо найти несколько готовых шаблонов и сделать сайт для дизайн-бюро, которое занимается созданием интерьеров квартир. CMS сайта может быть Joomla или Wordpress. На сайте будет много изображений, поэтому упор в дизайне сделать на большие фото ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен сайт для event-агентства. Визитка скорее всего, 5-6 основных страниц, но у этих страниц достаточно много уровней предполагается. Дизайн уникальный, не шаблон. Ничего сложного. Есть схематичный пример того что мне видется.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется сотрудник на работу в студию дизайна на должность программиста/верстальщика. Работа удаленна. График работы свободный. Оплата сдельная от каждого проекта. Обязанности: 1) Сборка дизайна на сайте под управлением джумлы 2) Настройка меню и модулей 3)Забивка и обновление ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создание качественного сайта компании, оптимизация и его продвиджение в топ и в соц сетях. предлагайте свои условия и цены. Еще есть готовый сайт возможно его переделка.Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт10 лет назад