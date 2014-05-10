Верстальщик для создания лендингов по ТЗ под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок247 просмотров
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Нужен на регулярную удаленную работу "верстальщик" с навыками простейшего дизайна , специализирующийся на создании сайтов-лендингов.

Т.е. продающих страниц.

Т.З. предоставляется под каждый проект.

Оплата по-проектно.

С вас четкое выполнение поставленной задачи, точно и в срок.

"Пример ТЗ проекта, (он же скорее всего будет и первым тестовым заданием для исполнителя):

Надо: Уникальный лендинг

за основу http://i-nanonomer.ru/

Текста от туда

http://joxi.ru/_TBrU_3JTJAvU4JcS2o

http://joxi.ru/lTFrU_3JTJBZU1Z_B4c

http://joxi.ru/4TFrU_3JTJArU-hsPvY

http://joxi.ru/mzZrUxjKTJCwRp2fxak

Также в шапке кнопка получить Бесплатно(по нажатию в фансибоксе открывется фрейм)

+ верстка что бы нормально смотрелась на 800x600"

В примечаниях к заявке или личным сообщением просьба написать ваш комментарий, с указанием цены и сроков выполнения работы.

P.S.: Работа удаленная.

Но если есть заинтересованные люди с Москвы, возможна работа в нашем офисе. Подробности в личке.

10 лет назад
Puxa
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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