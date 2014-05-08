Сайт-визитка под ключ для магазина.

Нужно сделать сайт-визитку под ключ (дизайн + разработка на CMS, верстку могу взять на себя) для магазина штор и домашнего текстиля. Любая популярная CMS, требования следующие:

- Минималистичный дизайн

- Мультиязычность

- Удобная админка с редактором для работы с контентом от лица не очень продвинутого пользователя

Виды странниц:

- Лэндинг с описание основных позиций (промо картинка с основыми тезисами (со стоков подобрать под дизайн), описание в колонки основных позиций)

- Страницы описания каталога или поцизий каталога. Без определенной структуры, но с возможностью на каждую страницу добавить галлерею картинок и удобно оформить сопровождающий текст. Сейт будет не продавать, а просто описывать продукцию для привлечения людей в оффлайн магазин.

- Отдельные странницы-галлереи, где будут только фотографии + описание к ним, удобно добавляемые из CMS.

ТЗ – это короткое описание + скетчи по структуре сайта. Оставляйте примерный цены.