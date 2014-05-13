Простейший фотоархив с регистрацией пользователя.

Нужно создать сайт фотоархив, не сильно большой до 3000 тис. фотографий .

Функции какие нужны :

- регистрация пользователя по простой форме ( емейл , логин и пароль )

- каждую с фотографий пользователь оценивает от 1 до 10

- за каждую оценку пользователю начисляется рейтинг , администратор вручную может добавлять рейтинг каждому пользователю и убирать .

-все фотографии пользователь может оценивать неограниченное количество раз, но не чаще чем раз в сутки.

-Добавлять фотографии может только администратор .

Разделы сайта :

1.Главная (на ней же и форма регистрации)

2. Фото архив

3.Связаться с нами

Дизайн сделаем сами , с Вас оптимизация движка , если такой найдется или программирование сайта и выгрузка с версткой.