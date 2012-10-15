Верстка Magento

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки228 просмотров

Есть работающий магазин на Magento, большая часть страниц уже переведена на новый дизайн своими силами, но есть баги. Нужно исправить все проблемы плюс переделать верстку ряда страниц - главной, корзины, CMS и еще несколько. В основном работа с CSS т.к. менять html-код нежелательно. Исходники в CDR либо PDF.

Стоимость обсуждается индивидуально по каждой задаче.

От вас: портфолио верстки шаблонов для Magento. Опыт работы с этой системой обязателен!

CSSHTMLMagento
13 лет назад
polyakov-ci
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстальщик. Киев. Удаленка. Вам понравится

    $1000

    Требуется верстальщик из Киева на удаленную работу(фултайм или парттайм). Расположение важно для периодических встреч в оффлайне. Требования: - хорошее знание HTML5, блочная верстка, валидная и кроссбраузерная(без всяких IE6/7) - базовое ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшие изменения верстки

    $15

    Нужно внести небольшие изменения в верстку сайта. Сайта на CMS.Диафан 1. Сделать «резиновый» фон 2 увеличить вертикальное расстояние между строками в шапке 3 сделать подложку под большую флешку ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется вебмастер на постоянной основе

    $660

    Требуется вебмастер на удаленную работу в компанию PromoPage, на постоянную основу, полный рабочий день, 5/2. Для положительного решения нужно выполнить небольшое тестовое задание по верстке. Обязанности: Размещать и редактировать уже размещенные ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQL
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • RSFORM

    есть компонент для Joomla RSform http://demo.rsjoomla.com/ задача сверстать с помощью внутреннего css красивые формы на основе имеющихся для сайта тур агенства

    CSSJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • CSS для IE 7-8-9-10

    Добавить css файлы с корректировками для IE указанных версий. Проблема конкретно в 9 версии, заодно проверить в других. Сайт svetlana-tekstil.ru/ Стоимость?

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка портала

    $500

    Программирование сайта: - движок всего сайта и система кеширования информации портала. - модерация информации + личные сообщения от модератора - личный кабинет пользователя - бальная система ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Joomla

    Необходимо сделать сайт небольшого издательства на cms Joomla (с возможностью дальнейшего сотрудничества). Есть дизайн сайта в .psd (образцы в приложении) Пожалуйста, в предложении указывайте сроки исполнения и стоимость работы. Оплата по факту, ...

    Joomla
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад