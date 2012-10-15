Необходимо исправить исправить форму обратной связи - письма не доходят до клиента.
Верстка Magento
Есть работающий магазин на Magento, большая часть страниц уже переведена на новый дизайн своими силами, но есть баги. Нужно исправить все проблемы плюс переделать верстку ряда страниц - главной, корзины, CMS и еще несколько. В основном работа с CSS т.к. менять html-код нежелательно. Исходники в CDR либо PDF.
Стоимость обсуждается индивидуально по каждой задаче.
От вас: портфолио верстки шаблонов для Magento. Опыт работы с этой системой обязателен!
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