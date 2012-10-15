Верстка Magento

Есть работающий магазин на Magento, большая часть страниц уже переведена на новый дизайн своими силами, но есть баги. Нужно исправить все проблемы плюс переделать верстку ряда страниц - главной, корзины, CMS и еще несколько. В основном работа с CSS т.к. менять html-код нежелательно. Исходники в CDR либо PDF.

Стоимость обсуждается индивидуально по каждой задаче.

От вас: портфолио верстки шаблонов для Magento. Опыт работы с этой системой обязателен!