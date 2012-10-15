Здравствуйте! Нужен человек обладающий знаниями и опытом разработки шаблонов, оптимизированных под поисковые системы. Кроме HTML и CSS, знания PHP, JS, AJAX и JQUERY также могут понадобиться. Если один ...
Сверстать одностраничный макет
Требуется верстальщик для верстки простого одностраничного макета. Сроки горящие, надо сделать за сегодня. Возможно дальнейшее сотрудничество. Кандидатов прошу оставлять свои контакты в скайпе и стоимость.
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