Приветствую! Ищется специалист со знанием html и js. Задача заключается в исправлении нескольких исправимых багов в вёрстке и переработке нескольких мест в вёрстке. Подробнее при личном общении. Работа срочная. Ориентировочно работы ...
Верстка SEO-оптимиз. шаблона с готового дизайна
Здравствуйте!
Нужен человек обладающий знаниями и опытом разработки шаблонов, оптимизированных под поисковые системы. Кроме HTML и CSS, знания PHP, JS, AJAX и JQUERY также могут понадобиться.
Если один человек не справится со всем, возьму нескольких для разных работ.
Итак, от вас требуется сверстать шаблон для Joomla 2.5 из предоставленного мной графического дизайна, придерживаясь правил, скачать которые вы можете в прикрепленном архиве (детальное ТЗ).
Дублирую ссылку на архив с детальным ТЗ - http://depositfiles.com/files/fn5x6eofl
Если кому будут не понятны отдельные требования из ТЗ – напишите в комментариях, возможно запишу видео разъяснение.
Для согласования отдельных нюансов в т.ч. по ходу работы я использую скайп (zhemela) и ICQ.
Перед тем как сдавать работу я хочу посмотреть готовый вариант с демо контентом, то есть если у вас есть тестовый сервер, будет отлично, так как возможно потребуются доработки.
СРОК выполнения – 3 дня.
ЦЕНУ за работу назовите сами (после ознакомления с детальным ТЗ), оплачивать буду в вебмани.
В приоритете при выборе исполнителя – ваш опыт и, конечно, цена.
У меня хороший аккаунт на free-lance.ru остался, так что кто сомневается в моей честности можете глянуть отзывы - https://www.free-lance.ru/users/zhemela/. В связи с последними общеизвестными событиями больше заказывать на этой бирже желания нет.
Оставляйте свои контакты (скайп, аська), не стучитесь ко мне в месенджеры, я сам с вами свяжусь.
Жду ваших предположений.
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