Сверстать видео-слайдер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки189 просмотров

Есть верстка видео-слайдера, но с ошибками

1. В ie9 и ie7 изначально не видно полосы со временем проигрывания

2. Ссылки влево, вправо не работают на iphone

3. в ie7 и ie8 после прокрутки видео много раз вперед (вроде 6 и более раз) или много раз назад (вроде 3 и более раз) - видео перестает воспроизводится на кнопку play

Вообщем нужно сделать кроссбраузерную верстку, чтобы она работала в ie7,ie8,ie9, iphone, ipad - так же, как сейчас в google chrome.

Оплата 50$. Если вы не согласны с этой стоимостью предлагайте свою.

13 лет назад
neTp9c
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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