Сверстать видео-слайдер

Есть верстка видео-слайдера, но с ошибками

1. В ie9 и ie7 изначально не видно полосы со временем проигрывания

2. Ссылки влево, вправо не работают на iphone

3. в ie7 и ie8 после прокрутки видео много раз вперед (вроде 6 и более раз) или много раз назад (вроде 3 и более раз) - видео перестает воспроизводится на кнопку play

Вообщем нужно сделать кроссбраузерную верстку, чтобы она работала в ie7,ie8,ie9, iphone, ipad - так же, как сейчас в google chrome.

Оплата 50$. Если вы не согласны с этой стоимостью предлагайте свою.