Сверстать и натянуть на 1С-Битрикс (куплено)

Очень понравилось работать с Сашей! Отзывчивый, ответственный и надежный исполнитель! Рад, что мы встретились - с удовольствием продолжим сотрудничать !!! Отлично справился с моим проектом, где надо было сверстать дизайн и установить на 1 С Битрикс .