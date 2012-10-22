Сверстать и натянуть на 1С-Битрикс (куплено)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки143 просмотра

Добрый день! Как всегда требую аккуратности!

Макеты для оценки прикреплены ( прошу оценивать работу трезво)

Обязательно укажите цену и срок. Спасибо!

13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$150
5 дней
Очень понравилось работать с Сашей! Отзывчивый, ответственный и надежный исполнитель! Рад, что мы встретились - с удовольствием продолжим сотрудничать !!! Отлично справился с моим проектом, где надо было сверстать дизайн и установить на 1 С Битрикс .
Отлично сработались, очень понравилось. Евгений полностью оплатил проект еще до окончательной сдачи и переноса на хостинг, хотя работали без предоплаты. Рекомендую как честного и ответственного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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