Верстка 9 страниц

Необходимо сверстать 9 страниц.

Поддержка браузеров:

Internet Explorer 7, 8, 9

Firefox от 6.0 и выше

Apple Safari версии 3.0 и выше

Google Chrome от 14.0 и выше

Opera 9.0 и выше

В отклике указывайте ваши работы со стоимостью - jpg только после этого будет размещен!

Предоплата возможна после главной страницы.

Крайне желательно, быть на связи в последний день на завершающем этапе. Сдавать страницы поэтапно.

Если нет ответа в течение дня - будет поиск другого исполнителя.

Все необходимые контактные данные буду предоставлены (телефон, icq, skype)