Простой сайт

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  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок252 просмотра

1. Скопировать почти или полностью дизайн сайта http://www.pnicolai.com/Default.asp?PGFLngID=1 именно этой страницы.

Сайт будет на php конзин и каталогов быть не должно. все страницы добавляются вручную. без админки.

от вас требуется сверстать 3-4 страницы. выдать в понятном коде с комментариями. настроить шрифты .

необходимые страницы

http://www.pnicolai.com/PBCPPlayer.asp?ID=923651 главная

http://www.pnicolai.com/PBCPPlayer.asp?ID=554272 контакты

http://www.pnicolai.com/PBSCCatalog.asp?CatID=998576 перечень женского или мужского парфюма

http://www.pnicolai.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7605409 описание подробное парфюма

PHP
13 лет назад
pcholka
41 год
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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