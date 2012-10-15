Есть верстка видео-слайдера, но с ошибками 1. В ie9 и ie7 изначально не видно полосы со временем проигрывания 2. Ссылки влево, вправо не работают на iphone 3. в ie7 и ...
Простой сайт
1. Скопировать почти или полностью дизайн сайта http://www.pnicolai.com/Default.asp?PGFLngID=1 именно этой страницы.
Сайт будет на php конзин и каталогов быть не должно. все страницы добавляются вручную. без админки.
от вас требуется сверстать 3-4 страницы. выдать в понятном коде с комментариями. настроить шрифты .
необходимые страницы
http://www.pnicolai.com/PBCPPlayer.asp?ID=923651 главная
http://www.pnicolai.com/PBCPPlayer.asp?ID=554272 контакты
http://www.pnicolai.com/PBSCCatalog.asp?CatID=998576 перечень женского или мужского парфюма
http://www.pnicolai.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7605409 описание подробное парфюма
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