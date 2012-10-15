Есть верстка видео-слайдера, но с ошибками 1. В ie9 и ie7 изначально не видно полосы со временем проигрывания 2. Ссылки влево, вправо не работают на iphone 3. в ie7 и ...
Верстка и программирование
На главной паралакс слайдер. Всего 3 шаблона: главная, 2-е втутрение + модальное окно. Сделать красивую валидацию без перезагрузки страницы. Верстка проходящая валидацию на http://validator.w3.org/. Сверстать, одеть на админку, запустить, создать 3 почтовых ящика. Быстро сделать, быстро получить оплату.
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