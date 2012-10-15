Верстка и программирование

1. Скопировать почти или полностью дизайн сайта http://www.pnicolai.com/Default.asp?PGFLngID=1 именно этой страницы. Сайт будет на php конзин и каталогов быть не должно. все страницы добавляются вручную. без админки. от вас требуется сверстать 3-4 страницы. ...