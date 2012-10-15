Верстка и программирование

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки169 просмотров

На главной паралакс слайдер. Всего 3 шаблона: главная, 2-е втутрение + модальное окно. Сделать красивую валидацию без перезагрузки страницы. Верстка проходящая валидацию на http://validator.w3.org/. Сверстать, одеть на админку, запустить, создать 3 почтовых ящика. Быстро сделать, быстро получить оплату.

13 лет назад
fotofeel
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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