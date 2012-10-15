Верстка на WP под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок155 просмотров

Требуется сверстать сайт на ВП с полным функционалом. (Раздел FAQ + возможность задать вопрос и ответить группе специалистов)

http://makepreview.ru/1273359468 - Главная

http://makepreview.ru/1450118002 - Типографика

http://makepreview.ru/1579440318 - FAQ

Предоставляю доступы к FTP. В результате хочу видеть полностью функциональный сайт в который останется добавить только тексты.

WordPress
13 лет назад
C4ACTbE
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

LewKoZL
Миха 
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$70
1 день
За почти месяц верстки потерянное время и деньги. Пообещал сделать быстро. Но в итоге делал долго. После части верстки попросил предоплату. Оплатил 1000WMR на карточку Сбербанка. После этого начались отговорки, что нет времени и отказ и игнорирование по поводу доделывания работы. Какие-то "муты" с возвратом - но деньги так и не вернул. Потом вернул 500 и сказал что вторую часть позже отдаст. Опять ложь. В итоге хотел работу оплатить и получить. Получил геморой, потерял время и деньги. Крайне не рекомендую иметь дело с обманщиком.

Заявки фрилансеров

LewKoZL
Миха 
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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