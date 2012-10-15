Верстка на WP под ключ

За почти месяц верстки потерянное время и деньги. Пообещал сделать быстро. Но в итоге делал долго. После части верстки попросил предоплату. Оплатил 1000WMR на карточку Сбербанка. После этого начались отговорки, что нет времени и отказ и игнорирование по поводу доделывания работы. Какие-то "муты" с возвратом - но деньги так и не вернул. Потом вернул 500 и сказал что вторую часть позже отдаст. Опять ложь. В итоге хотел работу оплатить и получить. Получил геморой, потерял время и деньги. Крайне не рекомендую иметь дело с обманщиком.