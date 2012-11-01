Работа не выполнена. Исполнитель повел себя безответственно. Сначала обещал, что сделает быстро, потом начал тянуть время. Далее я уехал по срочным делам и несколько дней не выходил в скайп, но был доступен через почту. Когда через несколько дней я вышел в скайп и спросил насчет верстки, мне ответили, что "все готово". Но вот только что-то мешало показать результат. Также фрилансер забыл, что в тз был пункт насчет оплаты только через вебмани и стал просить аванс через ЯД или мобильный, я естественно отказался. В итоге сегодня весь день пытался выйти на связь с этим человеком, но безуспешно. Причем, что самое примечательно, весь день человек был в скайпе онлайн и мои сообщения получал и читал, так как за день у него несколько раз менялся статус. Такое ощущение, что человек взял проект, потом просто "забил" на него... Если нужно готов предоставить лог переписки. upd меня не было в скайпе 4 дня, все это время я был доступен через личку веблансера и почту. но вы даже не пытались выйти на связь. я вас выбрал исполнителем и у нас была договоренность, так что мое желание получить работу вполне обоснованно результат работы вы не предоставили, все ваши обещания "все готово" это только слова и не более а если мы найдем верстку в паблике, то будем подавать заявление в суд, так как на данный фирменный стиль зарегистрирован товарный знак.