Есть верстка видео-слайдера, но с ошибками 1. В ie9 и ie7 изначально не видно полосы со временем проигрывания 2. Ссылки влево, вправо не работают на iphone 3. в ie7 и ...
Верстка макетов мобильной версии сайта
Необходима верстка макетов мобильной версии сайта в стиле приложений iOS под мобильные устройства(в основном iPad и iphone ) c тестированием.
Всего 21 макет, большинство с идентичной структурой
Выбранный исполнитель
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