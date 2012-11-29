Верстка макетов мобильной версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок188 просмотров

Необходима верстка макетов мобильной версии сайта в стиле приложений iOS под мобильные устройства(в основном iPad и iphone ) c тестированием.

Всего 21 макет, большинство с идентичной структурой

iOS
13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

aglovlyuk
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$120
5 дней
Все отлично
Работаю с Михаилом теперь на постоянной основе, очень положительный заказчик. рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

aglovlyuk
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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