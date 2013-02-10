Создать 5-6 сайтов (сателлитов) на DLE

Задание очень простое. Присылаю ТЗ сайтов в jpg и сайты по которым можно сделать шаблон, сайты на DLE, просто рипнуть.

Шаблоны необходимо поставить на текущие мои сайты, которые имеют 7.2 версию ДЛЕ, но предварительно обновить их до 9.8 версии.

Цена вопроса: 70 долларов сайт.

ICQ 4один323три7