Нужна точная копия функционала сайта http://www.avito.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать одностраничный сайт, Landing Page
Исполнитель: Обязательно - с опытом создания КАЧЕСТВЕННЫХ LP!
Срок готовности сайта - до 23:00 14.02.2013.
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