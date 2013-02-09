Нумизмат сайт

Требуется Не сложный но с хорошим юзабилити и дизайном сайт. Сайт несет информационную нагрузку и портфолио. Тема сайта монтаж отопления водоснабжения вентиляция. В общем инженерка Страниц будет от 15 + форма заказа под разные виды работ. Система относительно любая. Стиль ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно сделать на подобие такого сайта:
Дизайн - белый фон и по середине также монеты какие нибудь,это место можно оставить для меня,я сам выставлю фотографию.
На главной странице текст я тоже сам напишу.
В меню оставить только :
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПОИСК ССЫЛКИ
В ССЫЛКАХ я сам все добавлю.
НОВОСТИ тоже скам добавлю.
ПОИСК сделать хорошим.
В КАТАЛОГЕ нужно так:
Последнии добавления Европа Азия Африка Америка Австралия и Океания Россия и СНГ
По образцу как на сайте.
Также должно быть написано:
Всего монет в разделе - 1588
Из них новых - 0
Естественно,при добавлении новых монет, должны появляться сколько новых.
Страны и монеты в каталоге добавлю сам.
Но при добавлении монет должно быть также в виде таблиц,в точности с такими же функциями.
Справа вверху тоже чтобы было окошко "быстрый переход по странам".
Домен,хостинг - у меня есть.
Писать цену,сроки работы.
Оплата только по сдаче проекта.
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