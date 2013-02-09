Нумизмат сайт

$250
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок199 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно сделать на подобие такого сайта:

http://wwc.coins.ru/

Дизайн - белый фон и по середине также монеты какие нибудь,это место можно оставить для меня,я сам выставлю фотографию.

На главной странице текст я тоже сам напишу.

В меню оставить только :

НОВОСТИ КАТАЛОГ ПОИСК ССЫЛКИ

В ССЫЛКАХ я сам все добавлю.

НОВОСТИ тоже скам добавлю.

ПОИСК сделать хорошим.

В КАТАЛОГЕ нужно так:

Последнии добавления Европа Азия Африка Америка Австралия и Океания Россия и СНГ

По образцу как на сайте.

Также должно быть написано:

Всего монет в разделе - 1588

Из них новых - 0

Естественно,при добавлении новых монет, должны появляться сколько новых.

Страны и монеты в каталоге добавлю сам.

Но при добавлении монет должно быть также в виде таблиц,в точности с такими же функциями.

Справа вверху тоже чтобы было окошко "быстрый переход по странам".

Домен,хостинг - у меня есть.

Писать цену,сроки работы.

Оплата только по сдаче проекта.

11 лет назад
Kosmos123
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
GreenNet
Андрей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
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