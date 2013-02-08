Требуется создание сайта

Нужен сайт-каталог с гостиницами, турбазами, экскурсиями и достопримечательностями. Дизайн и функционал придумывать не нужно, нужно их взять с сайта letotur.com, при этом функционал нужно частично изменить (расположение блоков, некоторые функции). Все описано в ТЗ и макетах ...