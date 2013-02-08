Требуется создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок286 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется Не сложный но с хорошим юзабилити и дизайном сайт.

Сайт несет информационную нагрузку и портфолио.

Тема сайта монтаж отопления водоснабжения вентиляция. В общем инженерка

Страниц будет от 15 + форма заказа под разные виды работ.

Система относительно любая.

Стиль графики уклон к классике + понятливый интерфейс. Проще говоря, чтобы любой зайдя понимал что к чему.

Можно использовать крупные иконки меню.

Меню скорее всего верхнее.

От Вас

Сроки

Цена

Условия

11 лет назад
simgsm
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт для детского садика

    $250

    Здравствуйте,нужен сайт для детского сада в котором будет реализована система добавления материалов, новостей,фотографий ,и видеороликов.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Каталог туристических объектов

    $435

    Нужен сайт-каталог с гостиницами, турбазами, экскурсиями и достопримечательностями. Дизайн и функционал придумывать не нужно, нужно их взять с сайта letotur.com, при этом функционал нужно частично изменить (расположение блоков, некоторые функции). Все описано в ТЗ и макетах ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта на шаблоне WordPress или Joomla

    $250

    Создание сайта с нуля на шаблоне WordPress или Joomla с дизайном и версткой. 3 основных раздела каждый поделен на 4 категории. Создать поиск по категориям, возможность поднимать объявления автоматически по факту оплаты ...

    WordPressJoomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо создать крутой промосайт

    Необходимо создать крутой промо сайт по предоставлению услуг для приведения в идеальную форму автомобилей. Навороченый, технологичный, с инфографикой, увеличивающимися частями, всплывающими подсказками, и некоторыми элементами квеста (игры). вывереный со стороны юзибилити, маркетинга, продаж Думаю на html5 Указывайте цены ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта на UMI.cms

    Необходимо сверстать шаблон, а так же доработать функционал под UMI.cms (версия бизнес) на основе прототипа и дизайна старого сайта. 1. Прототип в приложении 2. Старый сайт akb.ru, дизайн можно будет взять этот

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание нового сайта на основе шаблона WordPress

    Шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/25222.html Сайт - http://fotofloristic.com/ Не очень внятно представляю что именно нужно сделать (кроме перевода сайта на русский), но нужно переделать данный шаблон для моих нужд. Дизайн сайта глобально переделывать не нужно. Предполагается сайт-визитка в виде ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка сайта на Битриксе

    Требуется разработать сайт, позволяющий пользователям заводить неограниченное количество богов, добавлять свои материалы. На сайте так же реализуется возможность комментировать все материалы и оценивать. Рейтинг материалов. Необходима установка настраиваемых фильтров, подключение платежной системы. Выбрали Битрикс Стандарт. ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать интернет-магазин

    $560

    Разработать интернет-магазин, похожий на http://cosmetic.com.ua/brands/q25862/p8856/bamboo-line-7000768.html Подробное ТЗ вышлю исполнителю. Желательно сделать на скрипте vamshop.ru , он у нас купленный. Интересует 1. цена работы 2. срок выполнения работы. PS Не отвечаю на сообщения "вот icq – договоримся". (Благодарю за понимание) * Исполнитель в рабочие дни ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад