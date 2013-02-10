Одностраничный сайт

Здравствуйте. Нужно сделать на подобие такого сайта: http://wwc.coins.ru/ Дизайн - белый фон и по середине также монеты какие нибудь,это место можно оставить для меня,я сам выставлю фотографию. На главной странице текст я тоже сам напишу. В меню оставить только : НОВОСТИ ...