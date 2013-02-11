Флеш-сайт

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок299 просмотров
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Создание сайта для торгующей организации, с уникальным дизайном, проектом. Пропажа упаковочной продукции и технологического оборудования. Каталожная система. Идея от нас есть, нужно воплотить, с цветовой гаммой нужны идеи от дизайнера. никаких описаний компании, только идейная графика, с переходом в каталог (ассортимента)

11 лет назад
buhfinans
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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