Создание сайта для торгующей организации, с уникальным дизайном, проектом. Пропажа упаковочной продукции и технологического оборудования. Каталожная система. Идея от нас есть, нужно воплотить, с цветовой гаммой нужны идеи от дизайнера. никаких описаний компании, только идейная графика, с переходом в каталог (ассортимента)