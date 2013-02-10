Создание сайта под ключ финансовой тематики.

Всем доброго времени суток.

Нам необходимо:

Создание сайта с админкой (скрипт+БД+дизайн+верстка=сайта под ключ) на подобии системы взаимопомощи http://goldline.pro/ru/ с некоторыми доработками и привязкой платежной системы.

Требования к фрилансеру (разработчикам) и проекту:

1) Самописный движок.

2) Опыт написания подобных скриптов систем (БД) с привязкой к платежкам.

3) Сроки 1–2 месяца максимум.

4) Обязательное общение через Skype для решения оперативных вопросов и наилучшего взаимопонимания. За ТЗ и по вопросам обращаться в Skype: Arman1q

5) В дальнейшем (после запуска проекта) могут потребоваться от Вас некоторые корректировки, техподдержка на первое время.

6) Наброски и видение дизайна уже имеются.

7) Цена вопроса за всё $1500.

С уважением, Алексей.