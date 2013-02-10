Создание сайта под ключ финансовой тематики.

$1500
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем доброго времени суток.

Нам необходимо:

Создание сайта с админкой (скрипт+БД+дизайн+верстка=сайта под ключ) на подобии системы взаимопомощи http://goldline.pro/ru/ с некоторыми доработками и привязкой платежной системы.

Требования к фрилансеру (разработчикам) и проекту:

1) Самописный движок.

2) Опыт написания подобных скриптов систем (БД) с привязкой к платежкам.

3) Сроки 1–2 месяца максимум.

4) Обязательное общение через Skype для решения оперативных вопросов и наилучшего взаимопонимания. За ТЗ и по вопросам обращаться в Skype: Arman1q

5) В дальнейшем (после запуска проекта) могут потребоваться от Вас некоторые корректировки, техподдержка на первое время.

6) Наброски и видение дизайна уже имеются.

7) Цена вопроса за всё $1500.

С уважением, Алексей.

11 лет назад
Armaniq
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт одностраничник на квикпейджес или wp-pages

    сделать 5 сайтов-одностраничников контент предоставляется Функционал: видео, текст, форма регистрации, типовое оформление создание через сервис квикпейджес или как дополнительная страница сайта вордпресс (плагин WP-pages) (сам сайт уже будет сделан) + желательно подключение любой платежной системы (но не обязательно) сроки: 2-3 ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать сайт на Wordpress под ключ

    Добрый день! Есть: выборанный шаблон вордпресс, домен, хостинг Нужно: - прикрепить домен на хостинг, настроить шаблон, добавить необходимые плагины Функционал: видео-отзывы, обратная связь, всплывающее окно с онлайн-помощником, английская версия, плагины фейсбук и вконтакте (с лицами) ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать 5-6 сайтов (сателлитов) на DLE

    Задание очень простое. Присылаю ТЗ сайтов в jpg и сайты по которым можно сделать шаблон, сайты на DLE, просто рипнуть. Шаблоны необходимо поставить на текущие мои сайты, которые имеют 7.2 версию ДЛЕ, но предварительно обновить их ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт с шаблона WordPress

    Создать сайт с шаблона WordPress и установить на хостинг. Сайт о мероприятии, 4-5 разделов. Повесить лого. Установить форму регистрации (html code). Шаблон WordPress есть демо версия - но важно такой найти бсплатный. ТЗ готово.

    WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать прокладку (одностраничник)

    $30

    Доброго времени суток. Необходимо создать прокладку через которую будет сливаться трафик на партнерскую программу. Желательно что бы откликнулся человек, который создавал подобные сайты. Подробности и тематику сообщу после просмотра портфолио.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нумизмат сайт

    $250

    Здравствуйте. Нужно сделать на подобие такого сайта: http://wwc.coins.ru/ Дизайн - белый фон и по середине также монеты какие нибудь,это место можно оставить для меня,я сам выставлю фотографию. На главной странице текст я тоже сам напишу. В меню оставить только : НОВОСТИ ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад