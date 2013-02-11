Необходима разработка сайта обменника paypall на webmoney (покупка за пейпал вебмани чеков) Аналог сайта - buywmz.com только необходимо подключить процесинг от пейпала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
нужно сделать сайт на флэш с двумя языками:рус.англ. и чтоб была небольшая заставка:интро.
Напишите пожайлуста ваши сроки и цену за работу.
Спасибо
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