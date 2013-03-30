Необходимо создать сайт обменника

Сайты «под ключ»Завершен3 заявки182 просмотра
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Необходима разработка сайта обменника paypall на webmoney (покупка за пейпал вебмани чеков)

Аналог сайта - buywmz.com только необходимо подключить процесинг от пейпала

11 лет назад
privatprivat
Юрий 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
eko-n-tech
Лёзин 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$375
14 дней
Работа выполнена оперативно и в срок. Артем помог в процесе с детализацией ТЗ. Видно что человек в теме и порядочный. Вобщем всем остался доволен.
Спасибо за заказ! Все отлично!
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