Создать сайт по образцу

Нужно сделать сайт и наполнить его материалами (готовы)

по образу http://www.genvik.ru

Нужно немного видоизменить дизайн (с отрисовкой картинок иконок), расположение блоков, и цвета, структуру страниц можно оставить.

нужна система управления (сайт с админкой), возможность добавления новых страниц

то есть мне нужен очень похожий сайт, но не полная копия, и желательно не хтмл

от Вас: предположительная система управления, на которой планируете реализовать

срок

стоимость

примеры работ