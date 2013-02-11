Много одностраничников (Landing pages) на WP

Необходимо разработать сайт компании "Под ключ". Компания занимается предоставлением услуг в области связи и строительства. Логотип компании есть. Пример сайта имеется. CMS Joomla. phone: +79227727776 mail: [email protected] Skype: csresearch
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шаблонный дизайн.
Форма заявки.
Обратный отсчет/указание дедлайна.
Немножко инфографики.
Вставить видюшки.
Для вдохновения смотреть на al-tango.ru
Нужно сделать пачку, пока сложно сказать сколько точно больше десятка.
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