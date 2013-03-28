Привет.Что нужно в итоге. Картинка, которую будут рисовать участники мероприятия. Для этого она будет поделена на 24 фрагмента, (6*4) участники будут рисовать фрагменты по отдельности. Потом из них будет составлена общая картинка. Пожелания: картинка должна быть ...
Время от времени нужны дизайнеры, разработчики на WP, директологи, сео-шники, копирайтеры, разработчики мобильных приложений.
- Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Дано: Есть несколько текстов/коммерческих предложений. Надо: На базе каждого текста нарисовать презентацию (длинную вертикальную картинку разбитую на страницы). Лендинг - это эта же презентация (в которую добавлена форма записаться). Стилистика где-то задана, где-то возможно на ваш вкус. Примеры хороших лендингов на ...Презентации8 заявокЗакрыт8 лет назад
Что есть: см. пример. Что нужно: чуть более прилично. Не нравиться серый прямоугольник по центру. И правая картинка из фотобанка - там хорошо бы поставить каких-то деловых успешных мужчин, а не странных женщин. Есть исходник ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт10 лет назад
На аккаунте заказчика. Тематика: подарки на 8 марта. Нужен недорогой целевой трафик.Контекстная реклама11 заявокЗакрыт10 лет назад
Бриф на разработку дизайна для двухстороннего 98х210 банера Сторона один: Надпись: специальная цена к Хеллоуину! Изображения костюмов, с ценами. Старая цена, новая цена. Написано крупно, бросается в глаза. Возможно, поверх изображений. Изображения берутся с сайта carnaval99.ru Точный ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт10 лет назад
Важно! Реклама не в поиске, а на сайте. Тематика - карнавальные костюмы. Количетсво разных картинок - 10-20Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Тема - "Подарки". Магазин карнавальных костюмов. Поковыряться со стилями, подобрать картинки. http://carnaval99.ru/Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Собственно - общий дизайн темный, элементы оранжевые (типа тыквы). Аккуратно расположить элементы из клипарта, собственно и все. Никаких изыскав и ничего рисовать не нужно. к 5 причинам - иконки (опять же стандартные), последнюю причину еще ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть два сайта - lpwp.ru и direct.lpwp.ru - нужно из нех сделать сайты на WP.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть дизайн одностраничника - http://getcover.ru/upload/a/result/019caa083dc9428c7a5819b75bd1041b/03-index.png?1366367788 нужно из него сделать шаблон вп. Чтобы он натянулся без каких-либо допиливаний напильником.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Тематика: обувь. Пожалуйста предлагайте цены по разным вариантам: 1. Любой трафик. 2. Целевой трафик (город, пол, возраст). Также интересует услуга рекламы в целевых сообществах. В смысле пробежаться по целевым группам, договориться с админами о рекламе и.т.п. ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Переписать текст, чтобы мама родная не узнала.Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача непростая :)) Справиться с ней сможет только лучший из лучших. Убедить клиента купить сапоги у сапожника без сапог. Т.е. заказать разработку сайта у людей, у которых сайта нет :)) Зато тому у кого получится ждет ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно ставить печать на сертификаты участникам. Должно выглядеть дорого и солидно. Печать как тренера-консультанта. Т.е. логотип должнен или отражать суть услуг: Развитие персонала, консультирование по бизнесу (не представляю, как именно). Или как-то обыгрывать фамилию Адамов. (возможно стилизованная ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Привет. Нужно написать два коротких текста по шаблону. 1. Привлечь внимание: малоизвестный факт и.т.п. 2. Продать саму услугу. 3. Продать почему нужно купить именно у нас. 4. Призыв к действию/ограниченность предложения (это я и сам ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен шаблон презентации для Power Point совпадающий по стилю с визиткой и с сайтом http://adamov.ru/ (cейчас в стадии доработки). Соответственно нужны стандартные слайды: - заглавный. - заголовок и контент. - заголовок и контент с картинкой. Срок ...Фирменный стиль5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
1 страничник (Landing Pages) Тематика: обслуживание компьютеров. Общие пожелания: строго, по деловому, дорого. Хороший пример depit.ru Расположение элементов - хорошо отражено на эскизе. (да, совсем не обязательно следовать именно метро-стайл). Что не устраивает никак: - картинка с услугой (этот ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имитация интерфейса мобильного приложения. Наполнение: - презентация. - видео - аудио. Всего около 10 страниц.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
Шаблонный дизайн. Форма заявки. Обратный отсчет/указание дедлайна. Немножко инфографики. Вставить видюшки. Для вдохновения смотреть на al-tango.ru Нужно сделать пачку, пока сложно сказать сколько точно больше десятка.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
Аналогичный вот этому. http://vimeo.com/24634516# Продолжительность полторы минуты. Возможно - несколько разных роликов, в одном стиле (ну чтобы не снимать студию ради 15 минут - 10 дублей по 1,5 минуты). Не срочно в смысле, что ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт11 лет назад