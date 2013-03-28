eugeneA

Евгений eugeneA

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
предприниматель, бизнес-тренер. Не жадный, но требовательный.

Время от времени нужны дизайнеры, разработчики на WP, директологи, сео-шники, копирайтеры, разработчики мобильных приложений.

  • Отрисовать картинку, добавить элементы и сетку

    Привет.Что нужно в итоге. Картинка, которую будут рисовать участники мероприятия. Для этого она будет поделена на 24 фрагмента, (6*4) участники будут рисовать фрагменты по отдельности. Потом из них будет составлена общая картинка. Пожелания: картинка должна быть ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Презентация (Лендинг) на базе готового текста.

    Дано: Есть несколько текстов/коммерческих предложений.  Надо:  На базе каждого текста нарисовать презентацию (длинную вертикальную картинку разбитую на страницы).  Лендинг - это эта же презентация (в которую добавлена форма записаться).  Стилистика где-то задана, где-то возможно на ваш вкус.  Примеры хороших лендингов на ...

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простая визитка.

    Что есть: см. пример. Что нужно: чуть более прилично. Не нравиться серый прямоугольник по центру. И правая картинка из фотобанка - там хорошо бы поставить каких-то деловых успешных мужчин, а не странных женщин. Есть исходник ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн двухстороннего флаера в хеллоуин стиле.

    Бриф на разработку дизайна для двухстороннего 98х210 банера Сторона один: Надпись: специальная цена к Хеллоуину! Изображения костюмов, с ценами. Старая цена, новая цена. Написано крупно, бросается в глаза. Возможно, поверх изображений. Изображения берутся с сайта carnaval99.ru Точный ...

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Одностраничник Хеллоуин

    Собственно - общий дизайн темный, элементы оранжевые (типа тыквы). Аккуратно расположить элементы из клипарта, собственно и все. Никаких изыскав и ничего рисовать не нужно. к 5 причинам - иконки (опять же стандартные), последнюю причину еще ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать дизайн в шаблон WP

    Есть дизайн одностраничника - http://getcover.ru/upload/a/result/019caa083dc9428c7a5819b75bd1041b/03-index.png?1366367788 нужно из него сделать шаблон вп. Чтобы он натянулся без каких-либо допиливаний напильником.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Раскрутить группу ВК (от 1000 чел.)

    Тематика: обувь. Пожалуйста предлагайте цены по разным вариантам: 1. Любой трафик. 2. Целевой трафик (город, пол, возраст). Также интересует услуга рекламы в целевых сообществах. В смысле пробежаться по целевым группам, договориться с админами о рекламе и.т.п. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн лендинга: разработка сложных сайтов

    Задача непростая :)) Справиться с ней сможет только лучший из лучших. Убедить клиента купить сапоги у сапожника без сапог. Т.е. заказать разработку сайта у людей, у которых сайта нет :)) Зато тому у кого получится ждет ...

    Дизайн лендингаHTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен логотип для использования на печати

    Нужно ставить печать на сертификаты участникам. Должно выглядеть дорого и солидно. Печать как тренера-консультанта. Т.е. логотип должнен или отражать суть услуг: Развитие персонала, консультирование по бизнесу (не представляю, как именно). Или как-то обыгрывать фамилию Адамов. (возможно стилизованная ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно много текстов. Начнем с двух

    Привет. Нужно написать два коротких текста по шаблону. 1. Привлечь внимание: малоизвестный факт и.т.п. 2. Продать саму услугу. 3. Продать почему нужно купить именно у нас. 4. Призыв к действию/ограниченность предложения (это я и сам ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн презентации

    Нужен шаблон презентации для Power Point совпадающий по стилю с визиткой и с сайтом http://adamov.ru/ (cейчас в стадии доработки). Соответственно нужны стандартные слайды: - заглавный. - заголовок и контент. - заголовок и контент с картинкой. Срок ...

    Фирменный стиль5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Одностраничник - обслуживание компьютеров

    $100

    1 страничник (Landing Pages) Тематика: обслуживание компьютеров. Общие пожелания: строго, по деловому, дорого. Хороший пример depit.ru Расположение элементов - хорошо отражено на эскизе. (да, совсем не обязательно следовать именно метро-стайл). Что не устраивает никак: - картинка с услугой (этот ...

    Дизайн лендингаИнфографика
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Много одностраничников (Landing pages) на WP

    Шаблонный дизайн. Форма заявки. Обратный отсчет/указание дедлайна. Немножко инфографики. Вставить видюшки. Для вдохновения смотреть на al-tango.ru Нужно сделать пачку, пока сложно сказать сколько точно больше десятка.

    Инфографика
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно снять и смонтировать ролик.

    Аналогичный вот этому. http://vimeo.com/24634516# Продолжительность полторы минуты. Возможно - несколько разных роликов, в одном стиле (ну чтобы не снимать студию ради 15 минут - 10 дублей по 1,5 минуты). Не срочно в смысле, что ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
semjaza
Юрий 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
6 баллов
10 лет назад
Одностраничник Хеллоуин
нормальный заказчик
Очень оперативно отвечал на все запросы. К сожалению, сотрудничество не состоялось в той мере, в которой должно было быть.
Ответный отзыв
Seseli
Юлия 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сверстать дизайн в шаблон WP
Хорошо поработали. Рекомендую!
Все хорошо.
Ответный отзыв
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Нужен логотип для использования на печати
Интересный проект, четкие требования, конструктивный диалог, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Очень понравилось. Буду сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Scorpy
Лена 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужно много текстов. Начнем с двух
Отличный заказчик. Адекватные требования и быстрая оплата.
Все отлично.
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