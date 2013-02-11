Нужен простой мобильный сайт

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок173 просмотра
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Имитация интерфейса мобильного приложения.

Наполнение:

- презентация.

- видео

- аудио.

Всего около 10 страниц.

11 лет назад
eugeneA
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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