Создание сайта страхового агентства

Необходимо создать сайт на основе данного для продажи полисов автострахования осаго. Пример функционала и дизайн сайта в psd предоставляем. Итого нужна верстка, натянуть дизайн на CMS (на выбор исполнителя) и настроить формулу расчета стоимости ОСАГО (калькулятор ОСАГО). В функционал сайта войдет калькулятор, для расчета стоимсоти полиса онлайн, заказ полиса осаго онлайн и форма заказа обратного звонка. Система управления сайтом как можно проще на ваше усмотрение (бесплатная или недорогая).

Калькулятор точно такой же как и на t-osmotr.ru/osago_calc.php. Скриншот дизайна в приложении. В качестве движка Джумлу не рассматриваем.

Срок исполнения: 7 дней максимум