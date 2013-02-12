Создание сайта страхового агентства

$150
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок255 просмотров
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Необходимо создать сайт на основе данного для продажи полисов автострахования осаго. Пример функционала и дизайн сайта в psd предоставляем. Итого нужна верстка, натянуть дизайн на CMS (на выбор исполнителя) и настроить формулу расчета стоимости ОСАГО (калькулятор ОСАГО). В функционал сайта войдет калькулятор, для расчета стоимсоти полиса онлайн, заказ полиса осаго онлайн и форма заказа обратного звонка. Система управления сайтом как можно проще на ваше усмотрение (бесплатная или недорогая).

Калькулятор точно такой же как и на t-osmotr.ru/osago_calc.php. Скриншот дизайна в приложении. В качестве движка Джумлу не рассматриваем.

Срок исполнения: 7 дней максимум

11 лет назад
slono
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
developer11
Сергей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$150
7 дней
Человек абсолютно несельезно относиться к работе! Заказал верстку, калькулятор и несколько страничек. Верстку сделал (хотя визуально подгонял ее я сам) и я ее ОПЛАТИЛ (2250 руб), а вот остальное тянул. Когда задержка была уже 2 дня, я отказался от его услуг. На что в ответ услышал: "[13:05:10] Sergei Zharov:Что ты осел? [13:05:10] Sergei Zharov: да пофигу". В сроках исполнения работы было указано 7 дней (а не 7 рабочих дней). Исполнителем Сергей был выбран 13.02.2013, а сегодня уже 23.02 - 10 дней вместо 7 и работа до сих пор не закончена. ТЗ было в графическом варианте (каждая страничка было сверстана пной в psd. Функционал калькулятора я предоставил полностью. "Предлагал, ему забрать за -20% не согласился." - мне ну нужны полуфабрикаты. Я готов был забрать только готовый сайт и до сегодняшнего дня. В общем никогда больше не буду работать с Сергеем, а вы думайте сами, нужны вам срывы сроков и оскарбления в свой адрес!!!
Заказчик не оплатил работу, ссылка на работу http://vadis.org.ua/osago/?page_id=11# Не предоставлено полное тз. накидывал постоянно новых задач. Не учел, выходные дни. Одним словом, он понял что WP ему не надо, слил калькулятор^ и кинул меня
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