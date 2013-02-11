Разработка блога

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Блог является прокладкой перед интернет-магазинами. Очень важен опыт разработки подобных проектов, платников, лендингов и т.п.

Рассматривается вариант работы с несколькими подрядчиками: отдельно программная часть и отдельно дизайн.

Особое значение дизайну придается, т.к функционал не сложный совсем.

11 лет назад
12to12
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать сайт по образцу

    $250

    Нужно сделать сайт и наполнить его материалами (готовы) по образу http://www.genvik.ru Нужно немного видоизменить дизайн (с отрисовкой картинок иконок), расположение блоков, и цвета, структуру страниц можно оставить. нужна система управления (сайт с админкой), возможность добавления новых страниц то есть ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Много одностраничников (Landing pages) на WP

    Шаблонный дизайн. Форма заявки. Обратный отсчет/указание дедлайна. Немножко инфографики. Вставить видюшки. Для вдохновения смотреть на al-tango.ru Нужно сделать пачку, пока сложно сказать сколько точно больше десятка.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать сайт компании

    $1000

    Необходимо разработать сайт компании "Под ключ". Компания занимается предоставлением услуг в области связи и строительства. Логотип компании есть. Пример сайта имеется. CMS Joomla. phone: +79227727776 mail: [email protected] Skype: csresearch

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта для Группы компаний

    Имеется строительная компания, а так же множество дочерних, 1) требуется создать красивый, солидный сайт, показывающий высокий имидж компании, с оригинальным дизайном 2) спланировать и создать качественный переход на сайты дочерних компаний к примеру сюда (http://techvent.ru/ ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш-сайт

    Добрый день! нужно сделать сайт на флэш с двумя языками:рус.англ. и чтоб была небольшая заставка:интро. Напишите пожайлуста ваши сроки и цену за работу. Спасибо

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно требуется сайт-визитка для автосервиса

    СРОЧНО нужен сайт визитка для автосервиса - простой шаблонный сайт. сейчас нужен сайт для того чтобы было понятно что есть такая-то фирма и она предоставляет такие-то услуги. через месяц например надо будет сайт переделывать уже более основательно. так ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш-сайт

    $1000

    Создание сайта для торгующей организации, с уникальным дизайном, проектом. Пропажа упаковочной продукции и технологического оборудования. Каталожная система. Идея от нас есть, нужно воплотить, с цветовой гаммой нужны идеи от дизайнера. никаких описаний компании, только ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад