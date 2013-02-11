Разработка блога

Нужно сделать сайт и наполнить его материалами (готовы) по образу http://www.genvik.ru Нужно немного видоизменить дизайн (с отрисовкой картинок иконок), расположение блоков, и цвета, структуру страниц можно оставить. нужна система управления (сайт с админкой), возможность добавления новых страниц то есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Блог является прокладкой перед интернет-магазинами. Очень важен опыт разработки подобных проектов, платников, лендингов и т.п.
Рассматривается вариант работы с несколькими подрядчиками: отдельно программная часть и отдельно дизайн.
Особое значение дизайну придается, т.к функционал не сложный совсем.
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