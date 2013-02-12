Необходимо сделать HTML-версию Flash-сайта

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок222 просмотра
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Есть готовый FLASH сайт www.easy2buy.com.ua.

Необходимо сделать HTML версию для смартфонов и планшетов.

Сайт нужен без админки

Необходимо еще сделать две странички с админкой. На сайте для пользователей они отображаться не должны.

На одной странице будут размещаться небольшие картинки 500х500 и нам необходимо использовать ссылки на эти картинки

На второй странице информация о продавце - контакты название, короткое описание. Должна быть возможность создавать таких много страничек про продавцов. Будет также использоваться ссылка на эти страницы

HTML
11 лет назад
easy2buy
Павел 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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