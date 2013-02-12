Необходимо сделать HTML-версию Flash-сайта

Есть готовый FLASH сайт www.easy2buy.com.ua.

Необходимо сделать HTML версию для смартфонов и планшетов.

Сайт нужен без админки

Необходимо еще сделать две странички с админкой. На сайте для пользователей они отображаться не должны.

На одной странице будут размещаться небольшие картинки 500х500 и нам необходимо использовать ссылки на эти картинки

На второй странице информация о продавце - контакты название, короткое описание. Должна быть возможность создавать таких много страничек про продавцов. Будет также использоваться ссылка на эти страницы