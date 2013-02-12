Интернет-магазин детских товаров на бесплатной CMS

Необходимо создать сайт на основе данного для продажи полисов автострахования осаго. Пример функционала и дизайн сайта в psd предоставляем. Итого нужна верстка, натянуть дизайн на CMS (на выбор исполнителя) и настроить формулу расчета стоимости ОСАГО ...
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Здравствуйте!
На настроенный сервер с зарегистрированным доменным именем необходимо развернуть инет-магазин детских товаров на фриварной CMS.
По окончанию разработки необходимо будет показать как пользоваться установленной ЦМС-кой.
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