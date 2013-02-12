Интернет-магазин детских товаров на бесплатной CMS

$100
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок179 просмотров
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Здравствуйте!

На настроенный сервер с зарегистрированным доменным именем необходимо развернуть инет-магазин детских товаров на фриварной CMS.

По окончанию разработки необходимо будет показать как пользоваться установленной ЦМС-кой.

11 лет назад
eevtenko
Евгений 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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