Интернет-магазин детских товаров на бесплатной CMS

Конкурс в молодую, но амбициозную команду. 1 место. Веб-дизайнер/ верстальщик/программист на постоянную удаленную работу. В среднем на вас будет приходиться от 1-2 проекта в месяц. Важно быть готовым оперативно выйти на связь. Основной упор на создание, поддержку и редактирование ...