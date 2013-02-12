Разработчик интернет-магазина на 1С Битрикс

В компанию по продаже серверного и сетевого оборудования требуется разработчик интернет-магазина на базе 1С Битрикс. Работа проектная, удаленная, с дальнейшими доработками и технической поддержкой созданного интернет-магазина.

Обязанности:

- Разработка интернет-магазина на основе 1С-Битрикс согласно ТЗ.

- Тестирование, подготовка, перенос существующей информации (из старой версии сайта) и запуск интернет-магазина.

- Техническая поддержка интернет-магазина, разработка новых/изменение существующих модулей.

Требования:

- Знание HTML, CSS, JS (JQuery, AJAX), PHP, MySQL, 1С Битрикс.

- Опыт верстки шаблонов/дизайна.

- Опыт программирования модулей (изменение существующих/разработка новых) под 1С Битрикс от 3х лет.

- Опыт разработки крупных (с большим количеством товаров) интернет-магазинов на 1С Битрикс от 3х лет.

- Опыт интеграции шаблонов для 1С Битрикс.

- Опыт переноса данных в 1С Битрикс из сторонних источников (CMS).

- Портфолио выполненных проектов.

- Очень желательно проживание в Москве или МО для возможности приехать в офис для обсуждения подробностей.

Условия:

- Проектная работа, удаленная работа (Необходимо иногда бывать в офисе для согласования подробностей).

- Оплата проекта – сдельная от 40 000-50 000 руб. (по договоренности), после обсуждения ТЗ (будет выслано в случае заинтересованности).

- Техническая поддержка/Доработка – сдельная, по договоренности.

- Офис: м. Профсоюзная.