Разработчик интернет-магазина на 1С Битрикс

Необходимо создать сайт на основе данного для продажи полисов автострахования осаго. Пример функционала и дизайн сайта в psd предоставляем. Итого нужна верстка, натянуть дизайн на CMS (на выбор исполнителя) и настроить формулу расчета стоимости ОСАГО ...
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В компанию по продаже серверного и сетевого оборудования требуется разработчик интернет-магазина на базе 1С Битрикс. Работа проектная, удаленная, с дальнейшими доработками и технической поддержкой созданного интернет-магазина.
Обязанности:
- Разработка интернет-магазина на основе 1С-Битрикс согласно ТЗ.
- Тестирование, подготовка, перенос существующей информации (из старой версии сайта) и запуск интернет-магазина.
- Техническая поддержка интернет-магазина, разработка новых/изменение существующих модулей.
Требования:
- Знание HTML, CSS, JS (JQuery, AJAX), PHP, MySQL, 1С Битрикс.
- Опыт верстки шаблонов/дизайна.
- Опыт программирования модулей (изменение существующих/разработка новых) под 1С Битрикс от 3х лет.
- Опыт разработки крупных (с большим количеством товаров) интернет-магазинов на 1С Битрикс от 3х лет.
- Опыт интеграции шаблонов для 1С Битрикс.
- Опыт переноса данных в 1С Битрикс из сторонних источников (CMS).
- Портфолио выполненных проектов.
- Очень желательно проживание в Москве или МО для возможности приехать в офис для обсуждения подробностей.
Условия:
- Проектная работа, удаленная работа (Необходимо иногда бывать в офисе для согласования подробностей).
- Оплата проекта – сдельная от 40 000-50 000 руб. (по договоренности), после обсуждения ТЗ (будет выслано в случае заинтересованности).
- Техническая поддержка/Доработка – сдельная, по договоренности.
- Офис: м. Профсоюзная.
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